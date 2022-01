Bernardeschi deciso | “Le cose si fanno in due Vedremo”

(Di domenica 2 gennaio 2022) Federico, dopo un inizio di 2021 tra alti e bassi, ha concluso l’anno col sorriso. Fresco vincitore del campionato europeo e, col ritorno di Allegri in panchina, è stato autore di ottime prestazioni con la Juve, con la quale discuterà presto il suo futuro, vista la scadenza a giugno 2022.Juve Rinnovoha di recente cambiato agente, passando da Raiola a Pastorello, con l’intenzione è quella di rimanere con i bianconeri, visto anche l’ottimo rapporto col tecnico toscano. Un’intenzione espressa anche ai microfoni di DAZN: “Siamo aperti al dialogo, il mio agente presto incontrerà la Juventus. La voglia di restare qui c’è, poi ovviamente lesiin due, come in un matrimonio. C’è una tradizione nello ...

sportli26181512 : Juve, Bernardeschi non ha ancora deciso. E Pastorello cerca offerte: Può rinnovare. Può anche andare via. Federico… -

Commenta per primo Può rinnovare. Può anche andare via. Federicosi sta ritrovando, forse è stato il miglior giocatore della Juve a dicembre. Il suo contratto è però in scadenza, la Juve non ha ancora cambiati i suoi piani: il rinnovo verrà proposto ma ...Oltre a rinforzare la squadra con nuovi innesti, la Juventus si prepara a mettere a segno un rinnovo: incontro con l'agente ...ASCOLTA Bernardeschi, giocatore della Juventus, è stato intervistato dai microfoni di DAZN. Ecco le parole dell'esterno bianconero Federico Bernardeschi ha concesso una lunga intervista a DAZN.