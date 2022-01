ATP Cup 2022, Sinner e Berrettini: ora è durissima. Tutti gli incastri per sperare nella qualificazione (Di domenica 2 gennaio 2022) Dopo aver raggiunto la finale nell’edizione 2021 e preso atto delle tante defezioni altrui, l’Italia era stata indicata da diversi addetti ai lavori come la naturale favorita della ATP Cup 2022. Peccato che il format della competizione, così come quello della Coppa Davis svoltasi poco meno di un mese fa (che senso ha disputare due tornei praticamente in fotocopia a così breve distanza?), favorisca le compagini che hanno a disposizione un doppio formidabile. Avere due top10 come Jannik Sinner e Matteo Berrettini non assicura il successo contro nessuno. E’ innegabile che nella Coppa Davis del passato, quella con la formula tradizionale che prevedeva ben quattro singolari ed un doppio, l’Italia si sarebbe presentata sempre ai nastri di partenza come una delle squadre da battere con la generazione attuale. Il doppio, ... Leggi su oasport (Di domenica 2 gennaio 2022) Dopo aver raggiunto la finale nell’edizione 2021 e preso atto delle tante defezioni altrui, l’Italia era stata indicata da diversi addetti ai lavori come la naturale favorita della ATP Cup. Peccato che il format della competizione, così come quello della Coppa Davis svoltasi poco meno di un mese fa (che senso ha disputare due tornei praticamente in fotocopia a così breve distanza?), favorisca le compagini che hanno a disposizione un doppio formidabile. Avere due top10 come Jannike Matteonon assicura il successo contro nessuno. E’ innegabile cheCoppa Davis del passato, quella con la formula tradizionale che prevedeva ben quattro singolari ed un doppio, l’Italia si sarebbe presentata sempre ai nastri di partenza come una delle squadre da battere con la generazione attuale. Il doppio, ...

