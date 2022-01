Zingaretti: “Roma e il Lazio possono diventare la locomotiva della ripresa del Paese” (Di sabato 1 gennaio 2022) Roma – “Roma e il Lazio possono diventare la locomotiva della ripresa del Paese. Con le risorse del PNRR, in aggiunta a quelle della nuova programmazione europea e nazionale, partirà una stagione di investimenti mai visti in precedenza: 10,6 miliardi di euro. Solo dalla programmazione europea 2021-2027, 4,4 miliardi di euro. Per quanto riguarda il Pnrr parliamo di 1,2 miliardi, tra questi, 698 milioni per la nuova sanità digitale ma anche di prossimità (case comuni, ospedali e centrali operative), 240 per l’edilizia popolare, 261 per i trasporti. Si aggiungono le risorse del Pnrr a livello nazionale con forti ricadute nel Lazio. In più ci sono i fondi per la Capitale legati al Giubileo”. Così il ... Leggi su lopinionista (Di sabato 1 gennaio 2022)– “e illadel. Con le risorse del PNRR, in aggiunta a quellenuova programmazione europea e nazionale, partirà una stagione di investimenti mai visti in precedenza: 10,6 miliardi di euro. Solo dalla programmazione europea 2021-2027, 4,4 miliardi di euro. Per quanto riguarda il Pnrr parliamo di 1,2 miliardi, tra questi, 698 milioni per la nuova sanità digitale ma anche di prossimità (case comuni, ospedali e centrali operative), 240 per l’edilizia popolare, 261 per i trasporti. Si aggiungono le risorse del Pnrr a livello nazionale con forti ricadute nel. In più ci sono i fondi per la Capitale legati al Giubileo”. Così il ...

