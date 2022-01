“Vado a comprare il latte ai bimbi” Torna milionario col Gratta e Vinci 

Leggi su consumatore

(Di domenica 2 gennaio 2022)e Vinci, colpaccio di Capodanno: così un uomo ha sbancato tutto grazie all’enorme cuore per i propri figlioletti Chiudere l’anno con una vincita da capogiro: è stato questo l’obiettivo di tantissime persone che hanno provato l’ultima giocata del 2021 sperando di sbancare. Un’abitudine diffusissima in Italia ma ovviamente anche in altre zone del mondo, L'articolo proviene da Consumatore.com.