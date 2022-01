Top 5 | migliori “botti” ed esplosioni nei videogiochi

Leggi su tuttotek

(Di sabato 1 gennaio 2022) Una top 5 “tutta scema” in tema con quello che le orecchie devono reggere per Capodanno: ledal mondo deiDopo una classifica un po’ più sensata, ci siamo concessi di iniziare l’anno con qualcosa di un po’ più leggero: per questo, abbiamo voluto radunare cinquedaiper stilare una top 5. Non aspettatevi un regolamento inflessibile: del resto, avrete probabilmente fatto le ore piccole ed è similarmente difficile anche solo che vediate questa mini-classifica scritta di getto (motivo dietro il parziale focus su Nintendo, ma se volete possiamo ripeterci a inizio 2023). Se però volete qualcosa di più sobrio rispetto ai petardi che i buontemponi stanno tuttora accendendo in strada, questo è l’articolo che fa per voi. Sempre che, beninteso, vogliate ...