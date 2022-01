Saldi al via da mercoledì 5 gennaio in Friuli Venezia Giulia (Di sabato 1 gennaio 2022) Allineato con quasi tutto il resto d’Italia, il Friuli Venezia Giulia vedrà partire la stagione dei Saldi mercoledì 5 gennaio. Un appuntamento importante, che durerà fino al 31 marzo 2022, ricorda Confcommercio Udine, e senza che ci sia il divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni antecedenti. «I Saldi sono da sempre un volano d’affari importante per l’economia e un’opportunità per i consumatori, invogliati all’acquisto per la possibilità di comprare i prodotti desiderati a prezzi ribassati – sottolinea il presidente provinciale di Confcommercio Federmoda Udine Alessandro Tollon –. Farsi un regalo dopo le feste mette il buon umore e può aiutare a superare questo periodo grigio. In un contesto come quello che stiamo vivendo, dettato purtroppo dalla pandemia, si ... Leggi su udine20 (Di sabato 1 gennaio 2022) Allineato con quasi tutto il resto d’Italia, ilvedrà partire la stagione dei. Un appuntamento importante, che durerà fino al 31 marzo 2022, ricorda Confcommercio Udine, e senza che ci sia il divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni antecedenti. «Isono da sempre un volano d’affari importante per l’economia e un’opportunità per i consumatori, invogliati all’acquisto per la possibilità di comprare i prodotti desiderati a prezzi ribassati – sottolinea il presidente provinciale di Confcommercio Federmoda Udine Alessandro Tollon –. Farsi un regalo dopo le feste mette il buon umore e può aiutare a superare questo periodo grigio. In un contesto come quello che stiamo vivendo, dettato purtroppo dalla pandemia, si ...

