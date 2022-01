Nandez si difende |  «False le accuse contro di me Ho presentato denuncia penale»

(Di sabato 1 gennaio 2022) Dopo lae il mandato di detenzione in Uruguay, il centrocampista del Cagliari, Nahitan, in quarantena in Sardegna, sicon un comunicato ufficiale pubblicato dal canale televisivo Subrayado negando ogni addebito da parte della ex compagna. “La mia partenza dall’Uruguay è avvenuta il 29/11/2021, dato che dovevo ritornare al mio club di appartenenza in Italia il 31/12/2021. È successo chiaramente prima che fosse presentata unadi me. I fatti diffusi attraverso i social media sono falsi. Per questo è stata presentata una nuovache dimostra la falsità dei fatti raccontati. Come padre ho sempre assunto e continuerò ad assumermi tutti i doveri. Con la tranquillità di aver agito con responsabilità e rispetto, aspettando ...

...quale ha riferito alla Polizia che aveva lasciato l' Uruguay per tornare in Italia il giorno prima. Il comunicato del centrocampista E dal suo isolamento in Sardegna il calciatore si difende: "...Contro la "falsità dei fatti raccontati" infatti è in Italia ma è in quarantena. Asintomatico e regolarmente vaccinato, ha svolto dei test sanitari nell'isola, programmati dal club rossoblu ...Il centrocampista del Cagliari Nahitan Nández è protagonista da ieri pomeriggio sui media sudamericani (e non solo) per la denuncia dell'ex moglie per violenza domestica e patrimoniale. Il giocatore è ...