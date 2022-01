Morto Calisto Tanzi | l’imprenditore ex patron della Parmalat aveva 83 anni

Leggi su tpi

(Di sabato 1 gennaio 2022) È, exed ex proprietario del Parma calcio.83ed era malato di cuore da tempo. Nel 2003 il crac finanziario delle sue aziende portò alla finesua carriera da imprenditore. Seguirono diversi processi e fu condannato, infine, a 17e cinque mesi. Altre condanne arrivarono anche per filoni collegati come il crac ParmaTour. Durante la gestione del Parma, il club vinse la Coppa delle Coppe nel 1993. Articolo in aggiornamento