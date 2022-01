Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono lasciati? Capodanno con Serena Autieri

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 1 gennaio 2022) Dopo il Natale con mamma Ineke e Aurora Ramazzottiha fatto la valigia ed è andata in montagna consulla neve per le due amiche ma mentre la splendida napoletana pubblica stories baciando il marito,sembra sia sola. Lanon dice niente sulle sue figlie più piccole, non si capisce se le bambine siano con lei. E’ per questo che resta il dubbio sul dove sia Tommaso. E’ poi arrivata la notte di, l’addio al 2021 è senza uno scatto con suo marito, senza gli auguri, niente. La showgirl svizzera consiglia a tutti di stappare una bottiglia per se stessi, anche se si brinda da soli. Confessa che anche se a festeggiare il 2022 saranno in pochissimo lei si sta preparando, make up e abito per il ...