Mattarella | le reazioni al discorso di commiato | si apre la partita più difficile

(Di sabato 1 gennaio 2022) Dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi, al capo del partito di opposizione, Giorgia Meloni, i protagonisti della scena politica italiana hanno ringraziato e lodato il Presidentedopo ildi fine anno. Quirinale, 4 gennaio: si ‘aprono le danze’ Un’unanimità scontata su piano istituzionale, meno su quello politico. Adesso è tempo approfondire la riflessione sulla scelta del nuovo Capo di Stato. Il 3 febbraio scadrà formalmente il settennato di Sergioma già dal 4 gennaio il Presidente della Camera, Roberto Fico, indicherà la data della prima votazione del Parlamento in seduta comune per l’elezione del nuovo inquilino del Colle. Un giorno da collocare probabilmente attorno al 24 gennaio. Il premier Mario Draghi potrebbe diventare il nuovo Capo dello Stato, il ringraziamento di ...

Advertising

SkyTG24 : Coro unanime dei partiti: 'Grazie Presidente'. La politica plaude a Mattarella - PeterWo31671308 : Mattarella: Draghi: 'Grazie per invito all'unità nazionale' - LE REAZIONI - fforzano : Viste le sbrodolate odierne, vorrei sbloccarvi un ricordo. - carlamartamari : RT @SkyTG24: Coro unanime dei partiti: 'Grazie Presidente'. La politica plaude a Mattarella - Pezzadazienda : @luigidimaio ma... sempre, sempre? -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella reazioni

Sono ledei leader e dei gruppi politici a darci subito il senso delle parole pronunciate da Sergionel tradizionale discorso di san Silvestro, ieri sera a reti unificate . I ...Non poteva essere altrimenti e così è stato: il discorso di fine anno del presidente Sergioha incassato un coro dipositive e ringraziamenti da parte di tutte le forze politiche. Al presidente della Repubblica, il cui mandato scade il 3 febbraio, va, innanzitutto, il '...Prende datteri per banane e fa una figuraccia clamorosa su Twitter. Tomaso Montanari, critico d'arte e rettore dell'università di ...Il Messaggio di Fine Anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ripropone l’immagine e la figura di un Uomo di Stato al di sopra di tutto come pochi, che nel corso del suo settennato ha da ...