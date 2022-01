Mattarella: 13 milioni e mezzo di spettatori per messaggio, secondo del settennato per audience (2) (Di sabato 1 gennaio 2022) (Adnkronos) - Per quanto riguarda le emittenti private, tre milioni 590mila 923 i telespettatori su Canale 5; 410mila 386 su Retequattro; 40mila 247 su Tgcom 24; 746mila 75 su La7; 101mila 740 su Tv2000; 190mila 404 su Sky Tg 24 e 44mila 381 sempre su Sky Tg24 ma digitale, per complessivi 5 milioni 124 mila 156. Tornando ai raffronti con gli anni precedenti, nel 2015, per il primo messaggio di Mattarella, i telespettatori furono 10 milioni 75 mila 487, con uno share del 56 per cento; nel 2016 10 milioni 60 mila 189 (58,63); nel 2017 9 milioni 700 mila 277 (55,58); nel 2018 10 milioni 525 mila 49 (62,13), nel 2019 10 milioni 121 mila 552 (59,51). Nel 2020 come detto il record di 15 ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 gennaio 2022) (Adnkronos) - Per quanto riguarda le emittenti private, tre590mila 923 i telesu Canale 5; 410mila 386 su Retequattro; 40mila 247 su Tgcom 24; 746mila 75 su La7; 101mila 740 su Tv2000; 190mila 404 su Sky Tg 24 e 44mila 381 sempre su Sky Tg24 ma digitale, per complessivi 5124 mila 156. Tornando ai raffronti con gli anni precedenti, nel 2015, per il primodi, i telefurono 1075 mila 487, con uno share del 56 per cento; nel 2016 1060 mila 189 (58,63); nel 2017 9700 mila 277 (55,58); nel 2018 10525 mila 49 (62,13), nel 2019 10121 mila 552 (59,51). Nel 2020 come detto il record di 15 ...

