La mamma di Ronaldo scoppia in lacrime: quel messaggio del figlio... (Di domenica 2 gennaio 2022) "Tanti auguri alla migliore madre del mondo, una guerriera che mi ha insegnato a non arrendersi mai, la migliore nonna che i miei figli potessero sognare di avere", con questo messaggio, pubblicato ... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 2 gennaio 2022) "Tanti auguri alla migliore madre del mondo, una guerriera che mi ha insegnato a non arrendersi mai, la migliore nonna che i miei figli potessero sognare di avere", con questo, pubblicato ...

DucaAndrea85 : Mamma che discorsi no sense cristo. Ho visto giocare Vieri e Ronaldo il fenomeno quindi scusatemi se non impazzisco… - Sport_Fair : Mamma Dolores in lacrime #CristianoRonaldo fa commuovere la madre con una dedica speciale - MarcoBeltrami79 : “Apri Instagram, c’è una sorpresa”: Cristiano Ronaldo fa piangere di gioia mamma Dolores #cristianoronaldo… - fanpage : Sembra una normale foto natalizia di famiglia per Cristiano Ronaldo, ma sotto l'albero spunta un dettaglio che subi… - starshinewords : @belottiano @RebicIsTheWay @Paperumma99 @Cristiano mamma mia non hai capito proprio niente... vabbe comunque si se ti fa felice viva ronaldo -