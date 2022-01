John Morrison raggiunge Taya in AAA

(Di sabato 1 gennaio 2022) La coppiasi ricompone nel 2022 in Messico; dopo essere stati entrambi licenziati lo scorso anno in WWE (durante l’ondata di licenziamenti della seconda metà dell’anno),torneranno nel 2022 a combattere di nuovo insieme nella stessa federazione. Ritorno in AAA Infatti, che ora lotta con il suo nome (Hennigan), è stato annunciato come protagonista del primo PPV della AAA del 2022, Rey de Reyes, in programma il 19 Febbraio a Veracruz. Si tratta di un ritorno per Hennigan, dopo lo stint del 2016-2018, che gli vide conquistare ben tre titoli in AAA (Cruiserweight, Latin America e Mega Campeon), come è stato anche per, tornata alla fine del 2021 e già in caccia di Deonna Purrazzo per il Reinas de Reinas ...

Advertising

TSOWrestling : La 'mega' sfida di #ReyDeReyes è stata avanzata John Morrison sta per tornare in azione!!! #TSOW #TSOS -

Ultime Notizie dalla rete : John Morrison

World Wrestling

... thriller del 1997 di Jan de Bont, con Sandra Bullock, Jason Patric, Willem Dafoe, Temuera,... il film in onda stasera in tv alle 21.20 su TV2000 : film drammatico, family del 2005 di...The Book of Boba Fett è interpretato da Temuerae Ming - Na Wen. Jon Favreau, Dave Filoni,... Karen Gilchrist e Carrie Beck sono le co - executive producer, mentreBartnicki è il ...Popular pro wrestling couple and former WWE Stars Matt Cardona and Chelsea Green tied the knot during New Year's.Jim Morrison penned a spacey and impressionistic poem entitled ‘An Ode to L.A. While Thinking of Brian Jones, Deceased’ while pondering the late Rolling Stone member’s early demise. Before their Hyde ...