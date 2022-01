Italia in campo all’Atp Cup di Sydney : tornano Berrettini e Sinner (Di sabato 1 gennaio 2022) E’ iniziata l’Atp Cup in Australia. Parte la stagione 2022 del tennis mondiale e l’Italia scende in campo domani. Mentre gli azzurri fanno gli auguri di ‘buon anno’ agli Italiani, come riportano le pagine social di Federtennis, si preparano ad imbracciare racchette e cuore contro le squadre avversarie del Gruppo C. Italia – Francia sarà la sfida che aprirà il cammino dell’anno nuovo per Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Fabio Fognini e gli altri azzurri impegnati in competizione. A giocare domani saranno proprio i primi. Berrettini torna in campo dopo il grave infortunio subìto all’addome, che l’aveva costretto al forfait nelle Finals di Torino (leggi qui) e lo farà contro Alex De Minaur, mentre Sinner riprende in mano la racchetta, ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 1 gennaio 2022) E’ iniziata l’Atp Cup in Australia. Parte la stagione 2022 del tennis mondiale e l’scende indomani. Mentre gli azzurri fanno gli auguri di ‘buon anno’ aglini, come riportano le pagine social di Federtennis, si preparano ad imbracciare racchette e cuore contro le squadre avversarie del Gruppo C.– Francia sarà la sfida che aprirà il cammino dell’anno nuovo per Matteo, Jannik, Fabio Fognini e gli altri azzurri impegnati in competizione. A giocare domani saranno proprio i primi.torna indopo il grave infortunio subìto all’addome, che l’aveva costretto al forfait nelle Finals di Torino (leggi qui) e lo farà contro Alex De Minaur, mentreriprende in mano la racchetta, ...

