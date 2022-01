India, muoiono schiacciate 12 persone nella fuga da un santuario (Di sabato 1 gennaio 2022) In India, nella regione del Kashmir, almeno 12 persone sono morte e altre 13 sono rimaste ferite per la fuga precipitosa della folla che era ammassata lungo la strada che conduce ad uno dei templi più ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 1 gennaio 2022) Inregione del Kashmir, almeno 12sono morte e altre 13 sono rimaste ferite per laprecipitosa della folla che era ammassata lungo la strada che conduce ad uno dei templi più ...

Omicron: per una critica della gestione della crisi sanitaria ... proprio dall'India veniva, vi ricordate in quanto poco tempo questa variante è diventata endemica ...per certo che nel breve saremo di nuovo sotto lock - down con migliaia di cittadini che muoiono come ...

India, i bambini muoiono per lo smog. Un decesso su dieci sotto i cinque anni è per l'inquinamento

