Guardiamoci allo specchio e vergogniamoci del nostro passato (di V. Magrelli)

Leggi su tpi

(Di sabato 1 gennaio 2022) Vuoi per il romanzo di Ray Bradbury, vuoi per il film di François Truffaut, vuoi per il programma di Radio Tre, tutti conosciamo il senso della formula Fahrenheit 451. Il titolo si riferisce a quella che Bradbury riteneva essere la temperatura di accensione della carta (i nostri 233 gradi). Nel suo romanzo distopico, infatti, i libri erano vietati e bruciati: l’unico modo per tenerli in vita era quello di impararli a memoria. La stessa cosa accadde nel campo di concentramento fascista di El-Agheila, in Libia. Qui vennero raccolti donne, bambini e anziani che avevano percorso quattrocento chilometri a piedi nel calore del deserto. Assieme a loro, uomini che si erano opposti alla politica imperiale italiana, combattendo a cavcontro gli attacchi dell’aviazione, contro l’iprite, contro le bombe lanciate sui villaggi, là dove l’invasore riempiva col cemento i pozzi ...