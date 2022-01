Commissione Ue, via libera a nucleare e gas come fonti utili per la transizione verde. All’atomo aiuti fino al 2045 (Di sabato 1 gennaio 2022) Il dado è (quasi) tratto. Il nucleare sarà incluso tra le fonti energetiche indicate dalla Commissione Ue come meritevoli di ricevere un sostegno economico nell’ottica di riduzioni delle emissioni. Il quotidiano inglese Financial Times riporta oggi i contenuti della bozza del documento finale che la Commissione si appresta a sottoporre a governi e parlamento europeo. La decisione, più volte rinviata, non sorprende ed era stata preannunciata da diversi esponenti della Commissione durante le scorse settimane. Ora però l’ok è scritto nero su bianco. In questi mesi Bruxelles è stata oggetto di forti pressioni da parte dei paesi che hanno sposato l’atomo. In primis la Francia, che dal nucleare ottiene circa il 70% dell’energia che consuma, ma che deve affrontare un ingente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 gennaio 2022) Il dado è (quasi) tratto. Ilsarà incluso tra leenergetiche indicate dallaUemeritevoli di ricevere un sostegno economico nell’ottica di riduzioni delle emissioni. Il quotidiano inglese Financial Times riporta oggi i contenuti della bozza del documento finale che lasi appresta a sottoporre a governi e parlamento europeo. La decisione, più volte rinviata, non sorprende ed era stata preannunciata da diversi esponenti delladurante le scorse settimane. Ora però l’ok è scritto nero su bianco. In questi mesi Bruxelles è stata oggetto di forti pressioni da parte dei paesi che hanno sposato l’atomo. In primis la Francia, che dalottiene circa il 70% dell’energia che consuma, ma che deve affrontare un ingente ...

