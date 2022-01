Chiellini positivo al Covid | è il terzo caso nella Juve dopo Arthur e Pinsoglio

Advertising

GiovaAlbanese : ?? Anche Giorgio #Chiellini è risultato positivo al Covid-19. #Juventus - SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS GIORGIO CHIELLINI POSITIVO AL COVID-19 SALTERA' JUVENTUS-NAPOLI DEL 6 GENNAIO #SkySport… - sportface2016 : #Juventus, #Chiellini positivo al #Covid: proprio oggi era tornato ad allenarsi col gruppo - Marylena_88 : RT @SkySport: ULTIM'ORA JUVENTUS GIORGIO CHIELLINI POSITIVO AL COVID-19 SALTERA' JUVENTUS-NAPOLI DEL 6 GENNAIO #SkySport #Juventus #Chielli… - infoitsport : Juventus, Chiellini positivo al Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Chiellini positivo

è risultatoal covid . Il difensore della Juventus si aggiunge agli altri due giocatori della formazione di Aleggri contagiati dal coronovirus. Anche Arthur e Pinsoglio, infatti, sono in quarantena. 'Il ...Il giocatore è in isolamento Giorgioal Covid 19. Lo riferisce la Juventus al termine delle procedure di screening che si sono svolte oggi. "Il giocatore sta già osservando le norme previste ed è stato posto in ...Juventus-Napoli è ormai alle porte ma sulla gara incombe il pericolo Covid; nei bianconeri, infatti, è emersa una terza positività. Decisione dura da accettare ma fondamentale se si vuole combattere, ...Juventus nella prima seduta dopo le vacanze. Non con il resto del gruppo, però, visto che era già in isolamento per un contatto con un positivo. Per la Juve, che ospiterà il ...