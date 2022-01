Capodanno: molti romani in spiaggia per salutare 2022. Temperatura sui 15 gradi, anche tuffi spontanei come augurio (Di sabato 1 gennaio 2022) Diradata la nebbia del primo mattino e sotto i raggi del sole, diverse persone, questa mattina, intorno alle 11, hanno rinnovato la tradizione del bagno di Capodanno in mare ad Ostia, sul lungomare ... Leggi su leggo (Di sabato 1 gennaio 2022) Diradata la nebbia del primo mattino e sotto i raggi del sole, diverse persone, questa mattina, intorno alle 11, hanno rinnovato la tradizione del bagno diin mare ad Ostia, sul lungomare ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Nonostante i divieti, in molti hanno festeggiato l'arrivo del nuovo anno con i fuochi d'artificio. Un 40enne a Tara… - DSantanche : Finisce un #2021 difficile: molti hanno perso parenti o amici cari, altri hanno visto chiudere propria attività o f… - smolberlin : Io avrei molti posti da consigliarvi per ficcarvi i botti di Capodanno. - marcoranieri72 : RT @BonomiAllegra: Ho parlato ora con il mio ortolano che fornisce molti ristoranti qui in centro a Milano. Mi dice che quasi tutti hanno r… - Gianluca_Miozzi : RT @BonomiAllegra: Ho parlato ora con il mio ortolano che fornisce molti ristoranti qui in centro a Milano. Mi dice che quasi tutti hanno r… -