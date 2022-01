Capodanno 2022, 40enne colpito da proiettile vagante (Di sabato 1 gennaio 2022) Sono 9 le persone ferite per lo scoppio dei “botti” di Capodanno 2022 tra Napoli e provincia. Quattro le persone ferite in città, due delle quali sono state portate all’ospedale Cardarelli, una al Vecchio Pellegrini e una al Fatebenefratelli; in provincia una persona è stata portata all’ospedale di Castellammare di Stabia, una a Giugliano in Campania e una a Frattamaggiore. Due i casi più gravi: il primo è quello del 40enne srilankese ferito da un colpo di arma da fuoco al petto dopo essere uscito dalla propria abitazione, nel quartiere Montecalvario, probabilmente da un proiettile vagante in ricaduta al suolo; il secondo è quello di una donna di 53 anni che ha riportato ferite agli occhi ed è ricoverata all’ospedale Cardarelli. Gli altri 7 che hanno riportato ferite sono stati dimessi. Stanotte ... Leggi su italiasera (Di sabato 1 gennaio 2022) Sono 9 le persone ferite per lo scoppio dei “botti” ditra Napoli e provincia. Quattro le persone ferite in città, due delle quali sono state portate all’ospedale Cardarelli, una al Vecchio Pellegrini e una al Fatebenefratelli; in provincia una persona è stata portata all’ospedale di Castellammare di Stabia, una a Giugliano in Campania e una a Frattamaggiore. Due i casi più gravi: il primo è quello delsrilankese ferito da un colpo di arma da fuoco al petto dopo essere uscito dalla propria abitazione, nel quartiere Montecalvario, probabilmente da unin ricaduta al suolo; il secondo è quello di una donna di 53 anni che ha riportato ferite agli occhi ed è ricoverata all’ospedale Cardarelli. Gli altri 7 che hanno riportato ferite sono stati dimessi. Stanotte ...

Advertising

trash_italiano : Capodanno 2019: cena, musica, famiglia, amici, dolci, giochi, brindisi Capodanno 2022: tutta la serata in rigoroso… - ciropellegrino : #Napoli , ferito al petto da proiettile vagante mentre era fuori casa a fumare una sigaretta. Probabile colpo di pi… - enpaonlus : Capodanno 2022, botti vietati a Roma: Gualtieri firma l'ordinanza - Piersoft : Da Mattarella al prossimo PdR. discorso di capodanno 2022 - baritoday : Botti in strada e cassonetti in fiamme, notte di Capodanno tra divieti ignorati e danni -