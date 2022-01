Calciomercato, le trattative: Tuanzebe è del Napoli, pressing del Newcastle alla Juve e rinforzi per Cagliari e Verona (Di sabato 1 gennaio 2022) Il Calciomercato è ufficialmente entrato nel vivo. Le squadre del campionato di Serie A iniziano a muoversi per regalare rinforzi importanti agli allenatori. Innesto in difesa per il Napoli: è fatta per Axel Tuanzebe, il difensore del Manchester United ha deciso di sposare il progetto di De Laurentiis. Attualmente gioca in prestito all’Aston Villa. E’ stato raggiunto l’accordo per un prestito secco e oneroso da 500mila euro. Definiti gli ultimi dettagli per il trasferimento di Boga all’Atalanta, si tratta di un calciatore di altissimo livello per Gasperini. Il calciatore è a Bergamo per le visite mediche. Il Verona ha raggiunto l’accordo con la Sampdoria per Depaoli. Il Newcastle continua ad insistere per Ramsey, la Juventus ha aperto alla cessione. ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 1 gennaio 2022) Ilè ufficialmente entrato nel vivo. Le squadre del campionato di Serie A iniziano a muoversi per regalareimportanti agli allenatori. Innesto in difesa per il: è fatta per Axel, il difensore del Manchester United ha deciso di sposare il progetto di De Laurentiis. Attualmente gioca in prestito all’Aston Villa. E’ stato raggiunto l’accordo per un prestito secco e oneroso da 500mila euro. Definiti gli ultimi dettagli per il trasferimento di Boga all’Atalanta, si tratta di un calciatore di altissimo livello per Gasperini. Il calciatore è a Bergamo per le visite mediche. Ilha raggiunto l’accordo con la Sampdoria per Depaoli. Ilcontinua ad insistere per Ramsey, lantus ha apertocessione. ...

Advertising

tabellamercatob : Da domani #Calciomercato Trattative 'calde' #serieb /3 Il giro dei bomber: da Mancuso a Falcinelli, da Nestorovski… - tabellamercatob : Da domani #Calciomercato Trattative 'calde' #serieb /2 Il #Cosenza tenta il 'botto' in attacco: Da Cruz e Asencio… - tabellamercatob : Da domani #Calciomercato Trattative 'calde' #serieb/1 #Brescia Quasi fatta per Modolo e Forte dal #Venezia Spalek… - tuttoatalanta : Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 1 gennaio - zazoomblog : Calciomercato le trattative: Tuanzebe è del Napoli pressing del Newcastle alla Juve e rinforzi per Cagliari e Veron… -