Brambati | ”Nel 2022 vorrei vedere o il Napoli o l’Atalanta Campione d’Italia”

(Di sabato 1 gennaio 2022): “Nelsogno dio Atalanta vincere lo Scudetto” Massimo, ex calciatore e procuratore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Maracanà” su TMW Radio durante al quale ha parlato dei momenti piu’ significativi dello scorso anno e di Atalanta e. Queste le sue parole: Quale è stato il momento più significativo dell’anno dal punto di vista sportivo? “Credo tutto quello che è successo ad Eriksen, che mi è rimasto in testa. -afferma– Non ci si immagina mai che a uno sportivo possa accadere una cosa del genere. Oggi ho visto che è tornato ad allenarsi ed è stato un bel momento. A noi calciatori ci sembra di essere invincibili e invece capitano certi problemi. Mi immagino cosa abbia vissuto questo ragazzo e cosa stia vivendo ...

"Abbiamo avuto certamente un'incidenza importante " ha dichiarato il presidente Avps, Elio- Ci aspettiamo che nella replica di martedì 28 arrivino tutti i contatti stretti di queste 25 ...... lo storico ex difensore e agente molto legato alla Juventus , Massimo, ha parlato dei ... La Juventus purtroppo oggi sta vivendo nell'improvvisazione , macalcio non porta mai niente di ...