Amici 21, spoiler nuove puntate: prima registrazione del 2022 mercoledì 5/01 (Di sabato 1 gennaio 2022) Amici 21 ritorna a breve: le “vacanze” natalizie stanno per finire anche per gli allievi e tutti stanno per tornare in classe per registrare una nuova puntata. Il primo speciale sarà infatti registrato il 5 gennaio, mentre per quanto riguarda il daytime occorrerà attendere ancora qualche giorno in più, per la precisione il 10 gennaio. Manca poco, quindi, per poter assistere nuovamente alle sfide che porteranno verso la fase finale che ci sarà verso la metà di marzo, dopo la conclusione del programma di Maria De Filippi “C’è posta per te”. Aggiornamenti sul futuro di Amici Amici 21, come tanti altri programmi Mediaset, ha avuto una pausa per le vacanze di Natale, lasciando spazio alla programmazione natalizia con film del periodo. Ma i fan del talent show non devono disperare, visto che già si sa quando potranno vedere le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 1 gennaio 2022)21 ritorna a breve: le “vacanze” natalizie stanno per finire anche per gli allievi e tutti stanno per tornare in classe per registrare una nuova puntata. Il primo speciale sarà infatti registrato il 5 gennaio, mentre per quanto riguarda il daytime occorrerà attendere ancora qualche giorno in più, per la precisione il 10 gennaio. Manca poco, quindi, per poter assistere nuovamente alle sfide che porteranno verso la fase finale che ci sarà verso la metà di marzo, dopo la conclusione del programma di Maria De Filippi “C’è posta per te”. Aggiornamenti sul futuro di21, come tanti altri programmi Mediaset, ha avuto una pausa per le vacanze di Natale, lasciando spazio alla programmazione natalizia con film del periodo. Ma i fan del talent show non devono disperare, visto che già si sa quando potranno vedere le ...

