A che ora inizia la Messa di Capodanno 2022 con Papa Francesco: orario inizio su Rai 1 e Tv2000 (Di sabato 1 gennaio 2022) A che ora inizia la Messa di Capodanno di oggi, 1 gennaio 2022, con Papa Francesco? Appuntamento dalla Basilica di San Pietro a Roma alle ore 10 per ringraziare Dio per il nuovo anno, sperando che questo 2022 sia davvero l’anno della rinascita e della ripartenza. Una Santa Messa importante, presieduta da Papa Francesco, che cade in occasione della Giornata Mondiale per la Pace e della Festa di Maria Madre di Dio, che si svolgono il 1 gennaio di ogni anno. Sarà possibile seguire la Messa di Capodanno 2022 in diretta tv su Rai 1 e Tv2000, a partire dalle ore 10 dalla Basilica di San Pietro. A seguire, alle 12, il Pontefice reciterà l’Angelus. Messe ... Leggi su tpi (Di sabato 1 gennaio 2022) A che oraladidi oggi, 1 gennaio, con? Appuntamento dalla Basilica di San Pietro a Roma alle ore 10 per ringraziare Dio per il nuovo anno, sperando che questosia davvero l’anno della rinascita e della ripartenza. Una Santaimportante, presieduta da, che cade in occasione della Giornata Mondiale per la Pace e della Festa di Maria Madre di Dio, che si svolgono il 1 gennaio di ogni anno. Sarà possibile seguire ladiin diretta tv su Rai 1 e, a partire dalle ore 10 dalla Basilica di San Pietro. A seguire, alle 12, il Pontefice reciterà l’Angelus. Messe ...

Advertising

romeoagresti : Il sì di #Morata al #Barça è totale: 18 mesi di contratto garantiti. La palla passa ora alla #Juve che, ovviamente,… - elio_vito : A che ora non c'è la conferenza stampa di Draghi per illustrare le nuove misure contenute nel decreto? ?? - sbonaccini : Ora è ufficiale: medico di base anche per i senza fissa dimora in Emilia-Romagna, firmata la prima legge in Italia.… - kittesenculaaa : RT @trashloger: Non sono manco le 22 e io già ho sonno invece di diventare la zia single ricca figa e festaiola mi sto trasformando nello z… - raffaella_loni : oddio rega.. 2022 non vedo l’ora che arrivi il 2023 ?? -