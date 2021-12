UFFICIALE | Osimhen non giocherà la Coppa d’Africa

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Victornonla, il nome del giocatore è stato depennato della lista dei convocati della Nigeria. La notizia della mancata partecipazione dialla, era stata lanciata nella giornata di ieri dai media nigeriani. Ora diventa, dato che il nome del giocatore è stato cancellato dalla lista dei convocati. Una decisione maturata nelle ultime ore dache ha dovuto fare i conti anche con il contagio da Covid 19. L’attaccante del Napoli è rimasto bloccato in Nigeria e quindi potrà tornare in Italia solo quando tornerà negativo. La Federazione nigeriana in un post su instagram ha scritto che il calciatore è infortunato e non potrà prendere parte alla ...

...tra le società più danneggiate dal virus in serie A ed oggi ha emesso un nuovo comunicato,... al momento, i positivi, in squadra, restano tre: Victor, Lozano ed Elmas.SALTA COPPA D'AFRICAdunque non prenderà parte alla Coppa D'Africa. L'attaccante è attualmente in Nigeria perchè in quarantena causa contagio Covid. La nuova visita di controllo a ...Victor Osimhen non giocherà la Coppa d'Africa, il nome del giocatore è stato depennato della lista dei convocati della Nigeria.Ora è ufficiale: Victor Osimhen salta la Coppa d'Africa. Al suo posto ci sarà Henry Onyekuru. La notizia rimbalzata ieri dall'Africa trova conferme ufficiali: per la sua positività, il ct ha scelto di ...