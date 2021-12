Sprofondo rosso Il 2021 di Huawei si chiude con un -29%

Leggi su formiche

(Di venerdì 31 dicembre 2021)si trova a fare i conti con un calo di fatturato per la prima volta nella sua storia. Non uno piccolo. Uno del 29 per cento. È quanto emerge dai numeri delannunciati dal presidente di turno dell’azienda, Guo Ping. Nell’anno che volge al termine il volume d’affari aziendale è ammontato a 634 miliardi di yuan (circa 88 miliardi di euro), in calo del 28,8 per cento rispetto al 2020, quando era invece aumentato del 3,8 per cento annuo a 891,4 miliardi di yuan. Il percorso diè “lungo e difficile”, ha spiegato Guo in un messaggio per il nuovo anno. Sui conti pesano “gravi sfide” in un clima commerciale “imprevedibile” segnato dalla “politicizzazione della tecnologia e da un crescente vento di deglobalizzazione”, si legge in una lettera in lingua inglese vista dalla Cnbc. Tradotto: quel quasi meno 30 per cento è figlio ...