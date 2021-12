Ricordate Giovinco? L’ex Juve vittima di un equivoco che gli è costato caro

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 31 dicembre 2021), ex attaccante dellantus, ha voluto commentare il possibile trasferimento di Insigne dal Napoli al Toronto.(Getty Images)Il prossimo sei gennaio, Covid permettendo, lo Stadium aprirà le porte al nuovo anno con la sfida trantus e Napoli. I bianconeri, tredici punti nell’ultimo mese di campionato, vogliono la vittoria per avvicinare ulteriormente il terzo posto, distante cinque lunghezze e occupato proprio dai partenopei. Allegri potrà contare su recuperi importanti come quelli di Chiesa, Chiellini e soprattutto Dybala; il numero dieci bianconero, con la sua qualità, offre una soluzione offensiva di alta qualità in un reparto che, da inizio stagione, ha mostrato più di qualche lacuna. Se Allegri vede svuotarsi l’infermeria (nonostante le positività di Pinsoglio e Arthur), Spalletti sta ...