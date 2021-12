Pio e Amedeo in quarantena: cosa succede ora al Capodanno di Canale 5 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Di sicuro un Capodanno così se lo sarebbero aspettato in pochi: il Covid continua a non dare tregua e la nuova variante Omicron ha stravolto le feste di migliaia di persone, vip compresi. Sono tanti infatti i personaggi famosi costretti a casa perché positivi o perché costretti alla quarantena, basti pensare agli annunci delle ultime ore di Gigi D’Alessio, che salterà il Capodanno su Rai Uno, e al racconto di Chiara Ferragni e Fedez. Una piaga, quella del coronavirus, che sta creando non poche difficoltà anche agli organizzatori del consueto veglione televisivo di Canale 5, con una Federica Panicucci che deve rinunciare a due grossi nomi, quelli di Pio e Amedeo. Pio e Amedeo saltano il Capodanno su Canale 5 Il duo comico non compare infatti tra gli ... Leggi su dilei (Di venerdì 31 dicembre 2021) Di sicuro uncosì se lo sarebbero aspettato in pochi: il Covid continua a non dare tregua e la nuova variante Omicron ha stravolto le feste di migliaia di persone, vip compresi. Sono tanti infatti i personaggi famosi costretti a casa perché positivi o perché costretti alla, basti pensare agli annunci delle ultime ore di Gigi D’Alessio, che salterà ilsu Rai Uno, e al racconto di Chiara Ferragni e Fedez. Una piaga, quella del coronavirus, che sta creando non poche difficoltà anche agli organizzatori del consueto veglione televisivo di5, con una Federica Panicucci che deve rinunciare a due grossi nomi, quelli di Pio e. Pio esaltano ilsu5 Il duo comico non compare infatti tra gli ...

Advertising

IlContiAndrea : Capodanno Canale 5 Annalisa, Atzei, Boomdabash, Casillo, Cedraux, Damante, Roby Facchinetti, Fogli, Gemelli Diversi… - solocine : Pio e Amedeo, il nostro film è divertente e vi farà riflettere - giacDomenico : Capodanno, Pio e Amedeo non saranno al concertone. Uno dei due comici in quarantena - blusewillis1 : RT @PDUmorista: Il grande giorno è arrivato. Domani in tutti i cinema d'Italia 'Belli Ciao' il nuovo film di Pio e Amedeo. La grande novità… - glooit : Pio e Amedeo, il nostro film è divertente e vi farà riflettere leggi su Gloo -