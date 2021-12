Osimhen in Coppa D’Africa? La decisione ufficiale!

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Ora è ufficiale: Victorsalta la. La notizia rimbalzata ieri dall’Africa trova dunque conferme ufficiali: nella giornata di ieri il giocatore aveva informato l’allenatore ad interim Austin Eguavoen, il presidente federale Amaju Pinnick e il ministro dello sport Sunday Dare della suadi non partecipare alla. Tutti e tre hanno compreso le sue motivazioni e il ct della nazionale ha deciso di sostituirlo, convocando al suo posto l’attaccante dell’Olympiakos Henry Onyekuru., risultato positivo al Covid dopo il tampone effettuato prima del viaggio che doveva riportarlo a Napoli, resterà in Nigeria in isolamento e rientrerà in Italia per la visita dal prof. Tartaro solo dopo la negativizzazione. SANTO ROMEO

Le Super Aquile al suo posto hanno convocato Henry Onyekuru dell'Olympiacos. Inoltre sono state comunicate altre tre sostituzioni: parteciperanno alla Coppa d'Africa ...