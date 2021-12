No Vax, De Luca: “Servivano misure drastiche” (Di venerdì 31 dicembre 2021) “Ci siamo consentiti il lusso di perdere 2 mesi di tempo prezioso per correre appresso ai no vax, per impegnare migliaia di agenti delle forze dell’ordine, per controllare i cortei che si sono sviluppati per mesi nei fine settimana. Avremmo dovuto impegnare una settimana di tempo per parlare con quelli che non si erano vaccinati per motivi di preoccupazione e di paura, ma passata la settimana avremmo dovuto adottare misure drastiche nei confronti dei no vax. Non lo abbiamo fatto e non abbiamo preso misure preventive per evitare la diffusione del contagio. E così siamo arrivati ad oggi”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta Facebook. “Il Governo nazionale è andato avanti in questo modo: per 2-3 mesi ci siamo auto consolati raccontandoci che eravamo il migliore Paese ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 31 dicembre 2021) “Ci siamo consentiti il lusso di perdere 2 mesi di tempo prezioso per correre appresso ai no vax, per impegnare migliaia di agenti delle forze dell’ordine, per controllare i cortei che si sono sviluppati per mesi nei fine settimana. Avremmo dovuto impegnare una settimana di tempo per parlare con quelli che non si erano vaccinati per motivi di preoccupazione e di paura, ma passata la settimana avremmo dovuto adottarenei confronti dei no vax. Non lo abbiamo fatto e non abbiamo presopreventive per evitare la diffusione del contagio. E così siamo arrivati ad oggi”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De, nel corso di una diretta Facebook. “Il Governo nazionale è andato avanti in questo modo: per 2-3 mesi ci siamo auto consolati raccontandoci che eravamo il migliore Paese ...

