Mattarella: "Presidente Repubblica deve spogliarsi di appartenenza, io mi sono adoperato per farlo" (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dicembre 2021 "Credo che ciascun Presidente della Repubblica, all'atto della sua elezione, avverta due esigenze di fondo: spogliarsi di ogni precedente appartenenza e farsi carico ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dicembre 2021 "Credo che ciascundella, all'atto della sua elezione, avverta due esigenze di fondo:di ogni precedentee farsi carico ...

Advertising

mariocalabresi : “Cosa avremmo dato, nei giorni delle bare di Bergamo, per avere un vaccino? La ricerca e la scienza ci hanno conseg… - mengonimarco : “Prendetevi il vostro futuro”. Grazie, Presidente! #Mattarella - Quirinale : #Mattarella: ho sempre vissuto questo tradizionale appuntamento di fine anno con molto coinvolgimento e anche con u… - FabioMz1979 : RT @la_kuzzo: “Sprecare l’opportunità del vaccino è un’offesa a chi non l’ha avuto e a chi non può averlo”. Grazie presidente #Mattarella - trashloger : RT @amaricord: 'Alle nuove generazioni sento di dover dire non fermatevi, non scoraggiatevi, prendetevi il vostro futuro perché soltanto co… -