L'ultimo messaggio di Mattarella: "Grazie italiani..." (Di venerdì 31 dicembre 2021) ultimo messaggio di fine anno per Sergio Mattarella, che si è congedato dagli italiani con un discorso sentito e di incoraggiamento al Paese Leggi su ilgiornale (Di venerdì 31 dicembre 2021)di fine anno per Sergio, che si è congedato daglicon un discorso sentito e di incoraggiamento al Paese

Advertising

SkyTG24 : Dall'importanza dei vaccini, alla speranza per il futuro. Sono tanti i temi del discorso di fine anno del president… - ilfoglio_it : ?? La diretta del #DiscorsodiFineAnno del presidente della Repubblica, l'ultimo per Sergio #Mattarella - Sarti_Davide : @Quirinale Finalmente l'ultimo inutile messaggio di un presidente fazioso... - VECTOR_1969 : RT @SkyTG24: Dall'importanza dei vaccini, alla speranza per il futuro. Sono tanti i temi del discorso di fine anno del presidente della Rep… - EURybor : Ancora 1 messaggio divisivo. Complimenti per la coerenza fino all'ultimo!! -