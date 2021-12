Lukaku: “Tornerò a giocare nell’Inter”. Ma le scuse ai tifosi nerazzurri sono un modo per mandare un messaggio al Chelsea (Di venerdì 31 dicembre 2021) “Ho l’Inter nel cuore, Tornerò a giocare là“. Lo dice Romelu Lukaku nel corso di una lunga intervista che Sky Sport 24 ha trasmesso oggi per lo speciale ‘Inter, scusa se ti chiamo amore‘. Il bomber belga chiede “scusa” ai tifosi nerazzurri per il modo in cui se ne è andato. Ma in realtà il messaggio è rivolto al Chelsea, dove Lukaku da un po’ di tempo non si trova a suo agio come sperava. Il 29 dicembre è tornato a giocare 90 minuti, cosa che in Premier League – tra infortuni e divergenze con il tecnico Thomas Tuchel – non succedeva dal 2 ottobre scorso. I gol totali con la maglia dei Blues ad oggi sono appena sette. Ecco perché Lukaku ha deciso di parlare all’Inter affinché al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) “Ho l’Inter nel cuore,là“. Lo dice Romelunel corso di una lunga intervista che Sky Sport 24 ha trasmesso oggi per lo speciale ‘Inter, scusa se ti chiamo amore‘. Il bomber belga chiede “scusa” aiper ilin cui se ne è andato. Ma in realtà ilè rivolto al, doveda un po’ di tempo non si trova a suo agio come sperava. Il 29 dicembre è tornato a90 minuti, cosa che in Premier League – tra infortuni e divergenze con il tecnico Thomas Tuchel – non succedeva dal 2 ottobre scorso. I gol totali con la maglia dei Blues ad oggiappena sette. Ecco perchéha deciso di parlare all’Inter affinché al ...

