Lukaku torna all’Inter? I nerazzurri hanno deciso! (Di venerdì 31 dicembre 2021) Romelu Lukaku torna all’Inter? La Gazzetta dello Sport fa chiarezza in merito: “Perché questo sogno possa avverarsi nell’immediato servirebbe l’acrobazia di un prestito secco (i suoi prossimi sei mesi di stipendio costano sei milioni netti circa), ma la porticina minuscola è stata chiusa in casa nerazzurra“. No secco dall’Inter, in sostanza. Lukaku Chelsea InterIl quotidiano spiega perché: “Nonostante Beppe Marotta sia per definizione un agente specializzato in colpi impossibili, (al momento) l’ipotesi è considerata fin troppo complicata: Rom ormai viaggia su stipendi ben oltre i nuovi standard del club e la sua presenza sarebbe troppo ingombrante per un attacco che ha trovato un equilibrio eccezionale”. VINCENZO BONIELLO Leggi su rompipallone (Di venerdì 31 dicembre 2021) Romelu? La Gazzetta dello Sport fa chiarezza in merito: “Perché questo sogno possa avverarsi nell’immediato servirebbe l’acrobazia di un prestito secco (i suoi prossimi sei mesi di stipendio costano sei milioni netti circa), ma la porticina minuscola è stata chiusa in casa nerazzurra“. No secco d, in sostanza.Chelsea InterIl quotidiano spiega perché: “Nonostante Beppe Marotta sia per definizione un agente specializzato in colpi impossibili, (al momento) l’ipotesi è considerata fin troppo complicata: Rom ormai viaggia su stipendi ben oltre i nuovi standard del club e la sua presenza sarebbe troppo ingombrante per un attacco che ha trovato un equilibrio eccezionale”. VINCENZO BONIELLO

