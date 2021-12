Le feste e i ponti del 2022 in Italia

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Ilsarà un anno più generoso in fatto dirispetto al 2021, ma non troppo. Si comincia subito con l’anno nuovo che inizierà sabato 1° gennaio, quindi il giorno 2 gennaio è domenica. La festa successiva è l'Epifania che regala, nel giorno dei Magi, la possibilità di un ponte, essendo giovedì. Quindi il rientro dopo venerdì, sabato e domenica sarà già il 10 gennaio. Grande attesa per il Carnevale Il successivo periodo festivo è il Carnevale, le cui manifestazioni negli ultimi due anni sono state falcidiate per intero da Covid e restrizioni. Nelcadrà quasi a ridosso della primavera. La settimana clou deiggiamenti andrà dal 21 febbraio al martedì grasso, il 1° marzo. Tra le manifestazioni più attese in, dopo lo stop imposto dalla ...

Allora, gli inizi non sono dei migliori, perchè l'1 gennaio è sabato, l'Epifania cade di giovedì e, potrebbe essere uno dei primidell'anno. Il mese deinel 2022 è aprile: Pasqua sarà ......del Pnnr Non solo un modo per augurare buonealla comunità lucana, ma un tassello che si aggiunge al Volo dell'Angelo, alla Grande Madre, al Percorso delle 7 Pietre, alle vie ferrate, ai...Sta per iniziare un nuovo anno e vale la pena scoprire se ci saranno delle date in cui fare ponte. In concomitanza con le festività, scopriamo, quindi, quali sono i ponti 2022 in ...Sta per iniziare un nuovo anno e vale la pena scoprire se ci saranno delle date in cui fare ponte. In concomitanza con le festività, scopriamo, quindi, quali sono i ponti 2022 in calendario. Ricordiam ...