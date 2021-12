La statua di Cristiano Ronaldo divide Goa: 'Siamo un'ex colonia, era meglio un calciatore indiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) La statua di Cristiano Ronaldo a Goa, Stato federato a sud dell'India, sta dividendo gli abitanti del posto. Mentre c'e' chi si fa fotografare accanto a CR7 con tanto di maglietta del Manchester ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ladia Goa, Stato federato a sud dell'India, stando gli abitanti del posto. Mentre c'e' chi si fa fotografare accanto a CR7 con tanto di maglietta del Manchester ...

