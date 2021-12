Inter | tre giocatori positivi al Covid | Dzeko | Cordaz e Satriano in isolamento a casa

Advertising

Inter : ?? | STAT @DenzelJMD2 ha preso parte a cinque reti (tre gol e due assist) nelle otto partite giocate da titolare i… - Inter : ?? | DZEKO In 18 partite di questa Serie A, @EdDzeko ha già preso parte a 11 reti (otto gol, tre assist), una in p… - OptaPaolo : @Inter @juventusfc @acmilan @sscnapoli @Atalanta_BC @acffiorentina @HellasVeronaFC @TheoHernandez @mdeligt_04… - Danielee1899 : RT @marifcinter: #Lukaku: 'Nella mia testa ci sono tre squadre che sono il top assoluto: Barcellona, Real Madrid e Bayern. Tutti le sognano… - CalcioNews24 : #Inter positivi tre giocatori: il comunicato ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Inter tre

... Dzeko, Cordaz e Satriano soni calciatori posti in isolamento L'ha comunicato con una nota ufficiale la positività al Covid dicalciatori della prima squadra. Ecco il comunicato della ...Anche l'fa i conti con il Covid - 19. Il club nerazzurro ha annunciato la positività disuoi giocatori dopo i test effettuati ieri ad Appiano Gentile prima della ripresa della preparazione dopo la ...Emergenza positivi in Serie A. Dopo i diversi focolai nelle altre squadre, si aggiungono anche le positività di Elmas del Napoli e Dzeko dell'Inter. Entrambi ...Non c'è niente da fare, il coronavirus, con le sue terribili varianti, continua imperterrito a infettare anche il mondo del ...