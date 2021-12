“Impossibile prenotare la dose booster per i 17enni. C’è un problema nel sistema” (Di venerdì 31 dicembre 2021) Bergamo. “Attenzione. Nessuna disponibilità per i parametri di ricerca inseriti”. Questa finestra, che si apre non appena si cerca di inserire la città di residenza o il codice di avviamento postale, appare a molti genitori che tentano di prenotare la terza dose per i ragazzi tra i 16 e i 17 anni. La segnalazione arriva da Emilia Tutore, residente a Bergamo, che dallo scorso 27 dicembre sta cercando invano di prenotare la dose booster per suo figlio. “Seguendo le dichiarazioni dell’assessore regionale Letizia Moratti, nel momento in cui hanno aperto le prenotazioni per i giovani dell’età di mio figlio, ho cercato di fissare un appuntamento – spiega la donna -. Inserisco il nome e il codice fiscale ma, nel momento in cui mi chiedono il comune di residenza, si blocca tutto il sistema. Ho ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 31 dicembre 2021) Bergamo. “Attenzione. Nessuna disponibilità per i parametri di ricerca inseriti”. Questa finestra, che si apre non appena si cerca di inserire la città di residenza o il codice di avviamento postale, appare a molti genitori che tentano dila terzaper i ragazzi tra i 16 e i 17 anni. La segnalazione arriva da Emilia Tutore, residente a Bergamo, che dallo scorso 27 dicembre sta cercando invano dilaper suo figlio. “Seguendo le dichiarazioni dell’assessore regionale Letizia Moratti, nel momento in cui hanno aperto le prenotazioni per i giovani dell’età di mio figlio, ho cercato di fissare un appuntamento – spiega la donna -. Inserisco il nome e il codice fiscale ma, nel momento in cui mi chiedono il comune di residenza, si blocca tutto il. Ho ...

