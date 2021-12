Daniela Martani minaccia di espatriare per il Super Green Pass. E le arriva un coro di “Parti tranquilla!” (Di venerdì 31 dicembre 2021) Viste le ultime restrizioni previste dal decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri, Daniela Martani ha scritto sul suo profilo Twitter – bloccato e visibile soltanto previa sua autorizzazione – di voler andare via dall’Italia. L’ex concorrente del Grande Fratello 9 ed influencer non sopporta quelle che definisce limitazioni della sua libertà, come ad esempio l’obbligo di Super Green Pass per viaggiare sui mezzi di trasporto. La sua uscita ha però sortito sui social un effetto contrario rispetto a quanto sperava: moltissimi invece di darle ragione ed empatizzare con lei hanno accolto festosi la notizia, invitandola a Partire quanto prima e non fare più ritorno. Fermi tutti ragazzi, forse il 2022 è salvo! #DanielaMartani ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) Viste le ultime restrizioni previste dal decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri,ha scritto sul suo profilo Twitter – bloccato e visibile soltanto previa sua autorizzazione – di voler andare via dall’Italia. L’ex concorrente del Grande Fratello 9 ed influencer non sopporta quelle che definisce limitazioni della sua libertà, come ad esempio l’obbligo diper viaggiare sui mezzi di trasporto. La sua uscita ha però sortito sui social un effetto contrario rispetto a quanto sperava: moltissimi invece di darle ragione ed empatizzare con lei hanno accolto festosi la notizia, invitandola are quanto prima e non fare più ritorno. Fermi tutti ragazzi, forse il 2022 è salvo! #...

assataram : RT @CianPdc: Daniela Martani minaccia la fuga dall'Italia. La notizia che tiene il web con il fiato sospeso. - elvise1657 : RT @nickdibauscia: Massimo Boldi smette dì recitare (?) per protesta, Daniela Martani minaccia dì andarsene dall’Italia, e c’è ancora chi s… - AndreaMontana77 : RT @IlariaBifarini: Daniela Martani in trend topic e bullizzata perché esprime un pensiero condivisibile: in Italia chi non si è vaccinato… - Valdanos21 : RT @IlariaBifarini: Daniela Martani in trend topic e bullizzata perché esprime un pensiero condivisibile: in Italia chi non si è vaccinato… - itsaudade : RT @evamarghe: Chi è Daniela Martani? Mannaggia! -