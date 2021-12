Covid: Ronzulli, 'subito nuova stretta contro no vax' (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - “Il preoccupante aumento dei contagi e soprattutto dei ricoveri, che rischia di mandare nuovamente in tilt la sanità italiana, impongono la necessità di intervenire con decisione e prontezza. Bisogna anticipare i tempi, dobbiamo farci trovare pronti già dalla prossima settimana, perché non possiamo permetterci il rischio di dover richiudere tutto e tantomeno quello di portare gli ospedali al collasso. E' quindi giunto il momento di una nuova stretta contro i no vax, sopperendo alla mancanza di coraggio a causa della quale non si è introdotto l'obbligo vaccinale già mesi fa, attraverso l'estensione del super green pass all'intero mondo del lavoro". Lo afferma Licia Ronzulli, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato. "Chi entra a contatto con gli altri, tanto più se per molto ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - “Il preoccupante aumento dei contagi e soprattutto dei ricoveri, che rischia di mandaremente in tilt la sanità italiana, impongono la necessità di intervenire con decisione e prontezza. Bisogna anticipare i tempi, dobbiamo farci trovare pronti già dalla prossima settimana, perché non possiamo permetterci il rischio di dover richiudere tutto e tantomeno quello di portare gli ospedali al collasso. E' quindi giunto il momento di unai no vax, sopperendo alla mancanza di coraggio a causa della quale non si è introdotto l'obbligo vaccinale già mesi fa, attraverso l'estensione del super green pass all'intero mondo del lavoro". Lo afferma Licia, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato. "Chi entra a contatto con gli altri, tanto più se per molto ...

Advertising

TV7Benevento : Covid: Ronzulli, 'subito nuova stretta contro no vax'... - vale_ria_ : Maestra trivax ha contagiato di covid un'intera classe. Evviva il buonsenso del #Supergreenpass vero #Telese e #Ronzulli? - gi_useppe8 : @LiciaRonzulli Quello dell'Esercito è stato l'aiuto decisivo per vincere nella battaglia contro il covid! W l'Eserc… - CBinnella : Chiederanno mai scusa???? #Draghi #Bassetti #Pregliasco #Burioni #Conte #Lucarelli #Telese #Travaglio… - BluDiChina : @drugo56873141 Sospetto che nel 2017 la #Ronzulli non abbia fatto il vaccino antinfluenzale e abbia seccato alcuni… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Ronzulli Covid: Ronzulli (FI), 'rivedere quarantena per vaccinati o Paese si blocca' Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, a Mattino Cinque su Canale 5. 'Non si può bloccare il Paese, soprattutto per chi si è responsabilmente vaccinato e, visto ...

Quarantena più breve per chi ha la terza dose: il piano anti - paralisi. Cts convocato per domani ...9 per cento, 142 morti e soprattutto altri 540 posti letto occupati da pazienti Covid. Quando il ...in contatto con positivi va rivista o a breve il paese si fermerà' ha detto al Tg3 Licia Ronzulli, ...

Covid: Ronzulli, 'subito nuova stretta contro no vax' Il Tempo Covid: Ronzulli, 'subito nuova stretta contro no vax' Roma, 31 dic. (Adnkronos) - “Il preoccupante aumento dei contagi e soprattutto dei ricoveri, che rischia di mandare nuovamente in tilt la sanità italiana, impongono la necessità di intervenire con dec ...

Covid: Ronzulli (FI), 'rivedere quarantena per vaccinati o Paese si blocca' Roma, 29 dic (Adnkronos) – "Se non rivediamo il sistema di isolamento e quarantena per i vaccinati a gennaio non si potranno garantire neanche i servizi di prima necessità, come i trasporti, le poste ...

Lo ha detto Licia, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, a Mattino Cinque su Canale 5. 'Non si può bloccare il Paese, soprattutto per chi si è responsabilmente vaccinato e, visto ......9 per cento, 142 morti e soprattutto altri 540 posti letto occupati da pazienti. Quando il ...in contatto con positivi va rivista o a breve il paese si fermerà' ha detto al Tg3 Licia, ...Roma, 31 dic. (Adnkronos) - “Il preoccupante aumento dei contagi e soprattutto dei ricoveri, che rischia di mandare nuovamente in tilt la sanità italiana, impongono la necessità di intervenire con dec ...Roma, 29 dic (Adnkronos) – "Se non rivediamo il sistema di isolamento e quarantena per i vaccinati a gennaio non si potranno garantire neanche i servizi di prima necessità, come i trasporti, le poste ...