Advertising

Agenzia_Ansa : Israele ha registrato il suo primo caso di quella che è stata chiamata 'flurona': un'infezione contemporanea di inf… - MediasetTgcom24 : Israele, primo caso di 'Flurona': infezione da Covid più influenza #covid - rtl1025 : ?? #Israele ha registrato il suo primo caso di quella che è stata chiamata #flurona: un'infezione contemporanea di i… - AmbaAradam : RT @DSant65: #Covid ,in #Israele e’ arrivata la #Flurona metà Bottana e metà Battona.... - Luxgraph : Covid: Israele, quarta dose Pfizer anche in case di riposo -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Israele

Nel frattempo il ministero della sanità ha reso noto che la quinta ondata sta avanzando e che ieri i contagi disono stati 5000 circa (1000 in piu' rispetto al giorno precedente) su un totale ...... il Sudafrica ha più di 3,4 milioni di casi e 91.000 morti per- 19 . Nelle ultime 24 ore ...svantaggiare i disabili' Prosegue la campagna vaccinale con la quarta dose di vaccino in. Il ...Il direttore generale del ministero della sanita' israeliano, Nahman Ash, ha dato l'autorizzazione alla somministrazione di una quarta dose ...In Sicilia crescono ancora i nuovi positivi al Covid. Le ultime rilevazioni di ieri, giovedì 30 dicembre, hanno registrato 3.963 casi, 234 in più rispetto al giorno prima. Ancora elevato il numero dei ...