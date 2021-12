Advertising

CorriereQ : Covid: in Fvg 2.361 nuovi contagi e 4 decessi - MauroGentileTv : RT @Gazzettino: Dal #Covid alla terza corsia, Fedriga a tutto campo: «Non chiudiamo più e il #Fvg crescerà da protagonista» - folucar : RT @lucarango88: ??#FVG #Covid_19 #31dicembre 1.877 casi su 11.301 molecolari(16,61%) e 484 su 14.341 test rapidi(3,37%): 2.361 casi in to… - telodogratis : Covid oggi Fvg, 2.361 contagi e 4 morti: bollettino 31 dicembre - infoitinterno : Covid oggi Fvg, 2.361 contagi e 4 morti: bollettino 31 dicembre -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Fvg

Dall'inizio della pandemia insono risultate positive 156.092 persone: 37.749 a Trieste, 65.050 a Udine, 32.112 a Pordenone, 18.939 a Gorizia e 2.242 da fuori regione. Il totale dei positivi è ...La situazione legata alin Slovenia e Austria. Se in Italia il virus ha ripreso a correre mentre inrallenta un po' , anche in Slovenia e Austria ilnon molla la presa . Lo testimoniano i recenti dati sul contagi nei Paesi confinanti. La situazione in Slovenia. Sono stati registrati in ...Oggi in Friuli Venezia Giulia su 11.301 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.877 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 16,61%. Sono inoltre 14.341 i test rapidi antigenici realizzat ...Oggi in Friuli Venezia Giulia su 11.301 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.877 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 16,61%. Relativamente alle residenze per anziani del Friuli Ve ...