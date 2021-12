Civitavecchia | beccati dalla Polizia con hashish e cocaina | arrestati

(Di venerdì 31 dicembre 2021)– Nell’ambito di mirati servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti delladi Stato del commissariatohanno arrestato un uomo ed una donna, rispettivamente di 46 e 33 anni, trovati in possesso died. I due, fermati per un controllo mentre erano a bordo di un’utilitaria nei pressi di Tolfa, sono apparsi subito particolarmente nervosi e così i poliziotti, insospettiti questo comportamento, hanno approfondito il controllo. A quel punto l’uomo, prima di essere colto in flagrante, ha spontaneamente consegnato un involucro contenente 61,35 grammi di. Perquisita anche l’abitazione, gli agenti hanno trovato circa 4 grammi di. Entrambi sono statiper ...

ilfaroonline

Civitavecchia

Il Faro online

