Capodanno di Rai1: Amadeus festeggia il 2022 con Ranieri, Lauro, Berti, Malgioglio e Parietti (Di venerdì 31 dicembre 2021) Amadeus E’ stata la mano di Amadeus. A comporre il cast che animerà l’imminente Capodanno di Rai1 è stato il popolare conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo. Lo si capisce dai nomi chiamati a intrattenere il pubblico nella serata del tradizionale veglione, che quest’oggi andrà in onda in diretta da Terni. a partire dalle 21 circa. Sul palco si alterneranno artisti, comici, volti dell’intrattenimento e cantanti: tra questi ultimi, anche diversi big della kermesse sanremese 2022. “L’importante è che il pubblico da casa canti con noi. Il nostro show sarà un sottofondo, ma anche un invito a cantare e ballare assieme a noi. La televisione è un sogno: noi dobbiamo regalare una serata che faccia distrarre il pubblico dalle preoccupazioni che stiamo vivendo” ha affermato ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 31 dicembre 2021)E’ stata la mano di. A comporre il cast che animerà l’imminentediè stato il popolare conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo. Lo si capisce dai nomi chiamati a intrattenere il pubblico nella serata del tradizionale veglione, che quest’oggi andrà in onda in diretta da Terni. a partire dalle 21 circa. Sul palco si alterneranno artisti, comici, volti dell’intrattenimento e cantanti: tra questi ultimi, anche diversi big della kermesse sanremese. “L’importante è che il pubblico da casa canti con noi. Il nostro show sarà un sottofondo, ma anche un invito a cantare e ballare assieme a noi. La televisione è un sogno: noi dobbiamo regalare una serata che faccia distrarre il pubblico dalle preoccupazioni che stiamo vivendo” ha affermato ...

