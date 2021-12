Assegno unico figli a carico, al via presentazione domande (Di sabato 1 gennaio 2022) Dal 1 gennaio 2022 sarà possibile presentare le domande per l`Assegno unico e universale per i figli a carico. Lo rende noto l'Inps ricordando che l'Assegno sostituirà il premio alla nascita o all`adozione (bonus mamma domani), l`Assegno al nucleo familiare per i figli, gli assegni familiari e l`Assegno di natalità (bonus bebè). A partire dal 1 marzo 2022, cessa l`erogazione dell`Assegno erogato dai Comuni ai nuclei familiari numerosi e l`applicazione in busta paga delle detrazioni fiscali per i figli fino a 21 anni di età (al ricorrere di certe condizioni). Si ricorda che il bonus asilo nido rimane pienamente in vigore.L`Assegno unico e universale per i ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 1 gennaio 2022) Dal 1 gennaio 2022 sarà possibile presentare leper l`e universale per i. Lo rende noto l'Inps ricordando che l'sostituirà il premio alla nascita o all`adozione (bonus mamma domani), l`al nucleo familiare per i, gli assegni familiari e l`di natalità (bonus bebè). A partire dal 1 marzo 2022, cessa l`erogazione dell`erogato dai Comuni ai nuclei familiari numerosi e l`applicazione in busta paga delle detrazioni fiscali per ifino a 21 anni di età (al ricorrere di certe condizioni). Si ricorda che il bonus asilo nido rimane pienamente in vigore.L`e universale per i ...

