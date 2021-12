WTA Melbourne 2022: entry-list e chi parteciperà. Presenti Camila Giorgi e Jasmine Paolini (Di giovedì 30 dicembre 2021) Melbourne Park si appresta a diventare la capitale del tennis mondiale. Lo sport con racchetta e pallina sarà protagonista in terra australiana e a precedere gli attesi Australian Open ci saranno una serie di tornei che daranno un contributo importante in termini di preparazione. Tra questo i due tornei WTA Melbourne 250 avranno in sé un parterre di tutto rispetto. Non risponderà presente la russa Anastasia Pavlyuchenkova, finalista quest’anno al Roland Garros e costretta a dare forfait per la positività al Covid. Tuttavia, ma vi saranno tre vincitrici Slam nel roster: la quattro volte trionfatrice di Major Naomi Osaka, la rumena Simona Halep (due Slam in bacheca) e la campionessa degli US Open 2021 Emma Raducanu. C’è da dire che anche la britannica ha contratto nelle settimane precedenti il Coronavirus, poco prima di partecipare al ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 dicembre 2021)Park si appresta a diventare la capitale del tennis mondiale. Lo sport con racchetta e pallina sarà protagonista in terra australiana e a precedere gli attesi Australian Open ci saranno una serie di tornei che daranno un contributo importante in termini di preparazione. Tra questo i due tornei WTA250 avranno in sé un parterre di tutto rispetto. Non risponderà presente la russa Anastasia Pavlyuchenkova, finaa quest’anno al Roland Garros e costretta a dare forfait per la positività al Covid. Tuttavia, ma vi saranno tre vincitrici Slam nel roster: la quattro volte trionfatrice di Major Naomi Osaka, la rumena Simona Halep (due Slam in bacheca) e la campionessa degli US Open 2021 Emma Raducanu. C’è da dire che anche la britannica ha contratto nelle settimane precedenti il Coronavirus, poco prima di partecipare al ...

