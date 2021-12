Ultime Notizie Roma del 30-12-2021 ore 20:10 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco in studio Angelo Burzi era certo di essere totalmente innocente lo ha scritto in una lettera indirizzata ad alcuni amici poco prima di suicidarsi con un colpo di pistola alla notte di Natale l’ex assessore è consigliere regionale del Piemonte era stato condannato a 3 anni in appello per peculato nell’ambito del processo su rimborsopoli esprimo la mia protesta più forte interrompendo il gioco abbandonando il campo in modo definitivo si legge nella missiva Mi sono quasi raddoppiati in un giorno i casi covid rilevati in Emilia Romagna dagli oltre 4 mila di mercoledì il bollettino della Regione riporta 7088 contagi odierni su quasi 58000 tamponi effettuati aumenta la pressione sugli ospedali 121 i pazienti ricoverati nelle terapie Intensive picco di contagi anche in Veneto e in ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco in studio Angelo Burzi era certo di essere totalmente innocente lo ha scritto in una lettera indirizzata ad alcuni amici poco prima di suicidarsi con un colpo di pistola alla notte di Natale l’ex assessore è consigliere regionale del Piemonte era stato condannato a 3 anni in appello per peculato nell’ambito del processo su rimborsopoli esprimo la mia protesta più forte interrompendo il gioco abbandonando il campo in modo definitivo si legge nella missiva Mi sono quasi raddoppiati in un giorno i casi covid rilevati in Emiliagna dagli oltre 4 mila di mercoledì il bollettino della Regione riporta 7088 contagi odierni su quasi 58000 tamponi effettuati aumenta la pressione sugli ospedali 121 i pazienti ricoverati nelle terapie Intensive picco di contagi anche in Veneto e in ...

Corriere : Un euro a mascherina - Corriere : In Germania calano i contagi, dopo il lockdown dei non vaccinati: in 24 giorni i casi da 74 mila a 10.100 - Agenzia_Ansa : Nuovo boom di casi di positività al Covid in Veneto, con ben 7.403 casi registrati nelle ultime 24 ore, un dato r… - LucaDColella : RT @PianetaMilan: .@acmilan, @_OlivierGiroud_ è affamato: il francese vuole tornare a segnare #ACMilan #Milan #SempreMilan - occhio_notizie : Covid in Francia, si registrano oltre 206mila casi positivi nelle ultime 24 ore -