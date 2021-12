Traffico Roma del 30-12-2021 ore 09:00 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità Traffico questa mattina sulle strade della capitale e quel poco risulta scorrevole coda per lavori si rilevano al momento sulla via Salaria in direzione del centro città tra lo svincolo per fida email aeroporto dell’Urbe altre cose sulla via Pontina direzione Roma 3 Castel Romano e Castel di Decima chiusa al Traffico per lavori urgenti via di San Giovanni Decollato da via della Misericordia a Piazza della Consolazione e con il nuovo anno a Roma domeniche ecologiche insieme ai relativi blocchi della circolazione l’iniziativa prevede il divieto totale di circolazione per il Traffico privato con alcune deroghe all’interno della fascia verde per quattro domeniche la prima domenica ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 dicembre 2021)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilitàquesta mattina sulle strade della capitale e quel poco risulta scorrevole coda per lavori si rilevano al momento sulla via Salaria in direzione del centro città tra lo svincolo per fida email aeroporto dell’Urbe altre cose sulla via Pontina direzione3 Castelno e Castel di Decima chiusa alper lavori urgenti via di San Giovanni Decollato da via della Misericordia a Piazza della Consolazione e con il nuovo anno adomeniche ecologiche insieme ai relativi blocchi della circolazione l’iniziativa prevede il divieto totale di circolazione per ilprivato con alcune deroghe all’interno della fascia verde per quattro domeniche la prima domenica ...

Advertising

quartomiglio : RT @LuceverdeRoma: ??? #Roma #Incidente - Via Tuscolana ?????? Traffico rallentato altezza di Largo Appio Claudio > Cinecittà #Luceverde #La… - LuceverdeRoma : ??? #Roma #Incidente - Via Tuscolana ?????? Traffico rallentato altezza di Largo Appio Claudio > Cinecittà #Luceverde #Lazio - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: Informazioni linee ferroviarie: Linea AV Roma – Firenze in direzione Firenze, dalle ore 06:30 traffico ferroviario ra… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Lavori - Via di San Giovanni Decollato ? STRADA CHIUSA tra Via della Misericordia e Piazza della Consolaz… - LuceverdeRadio : ?? #Treni Linea AV Roma – Firenze > Firenze ??Traffico ferroviario rallentato in prossimità di Chiusi per l’investim… -