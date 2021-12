TikTok è un social alieno con un algoritmo che ci farà rimpiangere Facebook (Di giovedì 30 dicembre 2021) C’è un social network che viene usato ogni mese da circa un miliardo di persone in tutto il mondo. Il suo algoritmo, potente e misterioso, distribuisce notorietà, fama e attenzioni a influencer, politici e perfetti sconosciuti, spesso con conseguenze imprevedibili. Ma amplifica anche teorie cospiratorie e fake news, creando filter bubble sempre più resistenti e isolate dal resto della conversazione. No, non è un altro articolo su Facebook. Stiamo parlando di TikTok. Gli ultimi mesi del 2021 hanno visto un particolare accanimento nei confronti di Mark Zuckerberg e del suo impero, recentemente ribattezzato Meta. I capi d’accusa sono noti e ben fondati: fake news, favoreggiamento di opinioni radicali e negative, l’incapacità di gestire un network globale in cui ogni cambiamento di algoritmo sembra ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 30 dicembre 2021) C’è unnetwork che viene usato ogni mese da circa un miliardo di persone in tutto il mondo. Il suo, potente e misterioso, distribuisce notorietà, fama e attenzioni a influencer, politici e perfetti sconosciuti, spesso con conseguenze imprevedibili. Ma amplifica anche teorie cospiratorie e fake news, creando filter bubble sempre più resistenti e isolate dal resto della conversazione. No, non è un altro articolo su. Stiamo parlando di. Gli ultimi mesi del 2021 hanno visto un particolare accanimento nei confronti di Mark Zuckerberg e del suo impero, recentemente ribattezzato Meta. I capi d’accusa sono noti e ben fondati: fake news, favoreggiamento di opinioni radicali e negative, l’incapacità di gestire un network globale in cui ogni cambiamento disembra ...

