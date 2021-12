Stadi, capienza ridotta al 50% in vigore da subito (Di giovedì 30 dicembre 2021) Entrerà in vigore subito la riduzione della capienza degli Stadi al 50% e quella dei palazzetti al 35% previste dal decreto per il contrasto alla diffusione della variante Omicron. Lo apprende l’AGI. Questo vuol dire che la restrizione si applicherà già ai big match di serie A in programma all’Epifania (Milan-Roma) e il 9 gennaio L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 30 dicembre 2021) Entrerà inla riduzione delladeglial 50% e quella dei palazzetti al 35% previste dal decreto per il contrasto alla diffusione della variante Omicron. Lo apprende l’AGI. Questo vuol dire che la restrizione si applicherà già ai big match di serie A in programma all’Epifania (Milan-Roma) e il 9 gennaio L'articolo

